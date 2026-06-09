Premier Pádel: despedida en Dieciseisavos de Final para Torre | Infoeme
Martes 09 de Junio 2026 - 17:08hs
12°
Martes 09 de Junio 2026 - 17:08hs
Olavarría
12°
Infoeme
 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 9 de Junio de 2026 | 16:59

Premier Pádel: despedida en Dieciseisavos de Final para Torre

Agustín Torre y Álvaro Cepero quedaron eliminados este martes en su segunda presentación dentro del cuadro del Valencia P1.

Premier Pádel no tiene descanso en su calendario y ya se juega el Valencia P1 para las mejores parejas del mundo y en su segunda presentación, fue derrota para una de las parejas que cuenta con presencia olavarriense.

 

Agustín Torre y Álvaro Cepero cayeron ante Javier García y José Giménez Casas en los Dieciseisavos de Final del certamen que regresó a España. Fue 6/2 y 6/2 en 1:06 de juego en una de las pistas alternativas.

 

Previamente, en el estreno del certamen, Agustín Torre y Álvaro Cepero, habían derrotado a Gonzalo Rubio y Javier Ruíz González por 6/0 y 6/2.

 

El Valencia Premier Pádel P1, que se celebra en La Fonteta hasta el domingo 14 de junio tendrá a Federico Chingotto y Alejandro Galán debutando en la jornada del miércoles ante Mariano Agustín González San Martín y Francisco Cabeza Teres.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME