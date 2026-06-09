Premier Pádel: despedida en Dieciseisavos de Final para Torre

Premier Pádel no tiene descanso en su calendario y ya se juega el Valencia P1 para las mejores parejas del mundo y en su segunda presentación, fue derrota para una de las parejas que cuenta con presencia olavarriense.

Agustín Torre y Álvaro Cepero cayeron ante Javier García y José Giménez Casas en los Dieciseisavos de Final del certamen que regresó a España. Fue 6/2 y 6/2 en 1:06 de juego en una de las pistas alternativas.

Previamente, en el estreno del certamen, Agustín Torre y Álvaro Cepero, habían derrotado a Gonzalo Rubio y Javier Ruíz González por 6/0 y 6/2.

El Valencia Premier Pádel P1, que se celebra en La Fonteta hasta el domingo 14 de junio tendrá a Federico Chingotto y Alejandro Galán debutando en la jornada del miércoles ante Mariano Agustín González San Martín y Francisco Cabeza Teres.