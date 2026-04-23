“Finde” de victorias para el “Bata” en UROBA

Las competencias organizadas por la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires tuvieron continuidad para Estudiantes que sumó muchas victorias ante Argentino de Trenque Lauquen.

El fin de semana que tuvo la visita de Argentino de Trenque Lauquen inició con la 3° fecha para las Juveniles que sumaron dos victorias sobre tres presentaciones y luego, en el Estadio “Ricardo Giles” del Parque Guerrero, sumó triunfos en las categorías superiores.

Los resultados:

CAE - Argentino

M14: 19 – 31

M16: 39 – 07

M18: 68 - 00

Intermedia: 46 – 07

Primera: 38 – 16

Fuente: prensa CAE