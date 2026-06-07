“Copa Juan Domingo Marinangeli”: avanzaron Municipales y Espigas

El certamen homenaje organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría completó una nueva ronda de Play-Off y fue con festejos para Municipales y Espigas que siguen en competencia.

Municipales en primer turno y Espigas en horario vespertino aseguraron su presencia en los Cuartos de Final de la “Copa Juan Domingo Marinangeli”.

El elenco del Sindicato se impuso a Sierra Chica en el “Tano Sttupia” y Espigas derrotó por penales a Loma Negra en el estadio del “Celeste” tras igualar sin goles.

Los resultados:

Municipales 2 (Mateo Vitale y Sebastián Alonso) – 0 Sierra Chica

Loma Negra 0 – 0 Espigas. Penales: 4 – 5

Los cruces:

El Fortín (1º) vs. Espigas (8º)

Racing (2º) vs. Municipales (7º)

Estudiantes (3º) vs. Embajadores (6º)

Ferro (4º) vs. San Martín (5º)