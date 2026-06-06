AmeriCup U18: Aman fue figura y Argentina jugará por el 5° puesto

Luego de la eliminación por la chance mundialista, Argentina sigue su participación en la AmeriCup y jugará por el quinto puesto.

La "albiceleste" se impuso 87 a 73 a México en uno de los duelos de ronda de clasificación por los puestos 5° al 8° de la FIBA AmeriCup U18 que se disputa en León.

El conjunto nacional controló el desarrollo durante gran parte del encuentro, lideró el marcador de principio a fin y logró sostener la ventaja para avanzar al partido que definirá el quinto puesto del certamen.

Entre los puntos más altos del equipo volvió a destacarse el surgido en Estudiantes de Olavarría, Gonzalo Amán, quien fue el máximo anotador de Argentina con 15 puntos en 23:08 minutos de juego. El albinegro convirtió 6 de 9 tiros de campo (66,7%), con 4 de 5 en dobles (80%), 2 de 4 en triples (50%) y 1 de 1 en lanzamientos libres, además de aportar 6 rebotes, 1 recupero y una valoración de 16, consolidándose como una de las principales referencias ofensivas del seleccionado nacional.

El conjunto dirigido por Mauro Polla dominó el encuentro durante más de 38 minutos, sin permitir que México pasara al frente en ningún momento de la noche, y cerró una sólida actuación colectiva para seguir en carrera dentro de la clasificación final del torneo continental.

Con este triunfo, Argentina avanzó al encuentro por el quinto puesto de la competencia. Este domingo, con horario a confirmar, enfrentará a Venezuela, buscando cerrar su participación en la AmeriCup U18 con una victoria.

Fuente: Prensa CAE