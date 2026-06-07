Domingo gris y húmedo: se esperan lloviznas y baja sensación térmica

El primer domingo de junio se presentará con condiciones típicas de otoño en Olavarría, con predominio de cielo nublado, elevada humedad y probabilidad de lloviznas aisladas a lo largo de toda la jornada.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzará con una mínima de 8 grados y la temperatura alcanzará una máxima de 13°, registrando un leve descenso respecto de jornadas anteriores.

Las condiciones de inestabilidad estarán presentes durante todo el día, con lloviznas aisladas previstas en distintos momentos y un cielo mayormente cubierto desde la madrugada hasta la noche.

En cuanto al viento, soplará inicialmente desde el sector este durante la madrugada y la mañana. Con el correr de las horas rotará al sudeste, dirección que mantendrá durante la tarde y la noche.