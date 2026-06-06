Olavarrienses se destacaron en el Campeonato Nacional de Cross | Infoeme
Domingo 07 de Junio 2026 - 0:07hs
13°
Domingo 07 de Junio 2026 - 0:07hs
Olavarría
13°
Infoeme
 |  deportes
 |  Cross
 - 6 de Junio de 2026 | 22:20

Olavarrienses se destacaron en el Campeonato Nacional de Cross

En Balcarce, tres atletas de Olavarría lograron destacarse en el Campeonato Nacional de Cross.

Alfredo Ardiles y los hermanos Nicolás y Bruno Pezet Paz integraron el equipo de la Selección de Buenos Aires que compitió en el Campeonato Nacional de Cross y lograron destacados resultados.

 

Alfredo Ardiles, integrante de Correcaminos, fue uno de los protagonistas en la prueba principal de 10 kilómetros y fue 10° en la categoría U23 con un tiempo de 36:36.

 

Por otro lado, en 6K para menores de 18 años, fue destacadísima la actuación de Nicolás Pezet Paz que finalizó en el cuarto lugar con un tiempo de 20.51 a apenas 19 centésimas del podio y Bruno Pezet Paz fue 11° con 21.45.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME