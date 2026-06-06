Olavarrienses se destacaron en el Campeonato Nacional de Cross

Alfredo Ardiles y los hermanos Nicolás y Bruno Pezet Paz integraron el equipo de la Selección de Buenos Aires que compitió en el Campeonato Nacional de Cross y lograron destacados resultados.

Alfredo Ardiles, integrante de Correcaminos, fue uno de los protagonistas en la prueba principal de 10 kilómetros y fue 10° en la categoría U23 con un tiempo de 36:36.

Por otro lado, en 6K para menores de 18 años, fue destacadísima la actuación de Nicolás Pezet Paz que finalizó en el cuarto lugar con un tiempo de 20.51 a apenas 19 centésimas del podio y Bruno Pezet Paz fue 11° con 21.45.