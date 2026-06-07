Provincia retoma la negociación con los estatales bajo presión por el aguinaldo

El gobierno de Axel Kicillof llamó a los gremios que representan a los empleados estales a retomar formalmente las negociaciones por un aumento salarial en una serie de reuniones que se realizaran el próximo jueves, el coincidencia con la difusión del índice de inflación de mayo por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec).

La convocatoria oficial -que DIB adelantó la semana pasada- llega luego de un encuentro previo, realizado el 22 de mayo, pero fue apenas exploratorio: los funcionarios describieron una situación financiera complicada en la Provincia que angosta los márgenes para incrementos salariales y no hicieron ninguna propuesta en ese sentido.

Los gremios tienen expectativas de que esta vez sí haya un ofrecimiento, mientras que provincia no confirma si lo hará o no, aunque deja trascender que analiza un esquema de acuerdo plurimensual -hablan de tres o cuatro meses- que, de ser aceptado, otorgue previsibilidad al manejo del Tesoro.

El calendario implica por otra parte exigencias adicionales a la negociación: la reunión es el jueves 11 y los sueldos se liquidan desde el lunes siguiente. Por lo que, de existir una propuesta que lleve a un entendimiento, debería lograrse en el exiguo lapso que media entre esas dos fechas para que los agentes publicos la perciban con los sueldos correspondientes a junio.

El pago del medio aguinaldo es una clave: la provincia debe efectivizarlo antes de fin de mes. Y para que un aumento impacte debe por supuesto alcanzarse antes de ese momento. Lograrlo es un objetivo de los gremios, aunque en el medio aguinaldo anterior, correspondiente a diciembre, el proporcional correspondiente se pago en forma retroactivo. Podría ser también una formula ahora.

Hasta ahora, los estatales recibieron un aumento en tres cuotas correspondientes a este año, que suman 9,1%. Pero desde enero hasta acá, la inflación acumula 12% y en las bases gremiales hay impaciencia, porque además el año pasado los sueldos de los empleados públicos perdieron contra la inflación.

La convocatoria de Provincia alcanza a la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), así como también a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y a la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), principales organizaciones que representan a los empleados públicos bonaerenses.