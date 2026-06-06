Liga Pre-Federal Formativa: el "Bata" arrancó Play-Off con triunfo 

En el Maxigimnasio, Estudiantes recibió a Estudiantes de Bahía Blanca para iniciar la ronda eliminatoria de la competencia organizada por la Federación Bonaerense de Básquet y ganó.

El "Bataraz" derrotó 66 a 49 a Estudiantes y tomó ventaja en la serie a mejor de dos partidos. Delfina Corenfeld fue la goleadora con 19 puntos.

Las chicas del "Bata", únicas representantes olavarrienses en Play-Off, fueron de menos a más y lograron una contundente victoria.

Luego de una primera mitad pareja entre los homónimos donde la visita ganó el primer parcial y las “albinegras” el segundo, las dirigidas por Delfina Rodríguez mejoraron tras el descanso y con mucha intensidad ofensiva y aprovechando la poca certeza de las bahienses, comenzaron a alejarse en el marcador.

Terminó siendo triunfo por 17 puntos, diferencia que deberán sostener en la mañana del domingo cuando, desde las 11:00 y en el mismo escenario, se juegue el segundo partido de la serie.

Síntesis Estudiantes - Estudiantes (BB):

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Maiola, E. y Loviso, N.

Estudiantes (66): Dirgam (0), Stork (13), Wagner (0), García Maroa (9), Bonifacio (6) -FI- Chantiri (18), Elbey (8), Donato (0), Suárez (2), Vega (0), Bringas (10). DT- Delfina Rodríguez

Estudiantes (49): Gauna Reule (9), Novillo Manganaro (1), Montecchia (1), Conrenfeld (19), Junquera (2) -FI- Amore (4), Pronzatto (0), Redivo (0), Bassi (7), Pisani (0), Núñez (6), Mastrandea (0). DT- Julián Manqueo

Parciales: 11 – 16; 32 – 29; 47 – 38 y 66 – 49