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 - 23 de Abril de 2026 | 15:53

Copa Argentina: Deportivo Morón, con Salvareschi, quedó eliminado

Deportivo Morón, con Braian Salvareschi como titular, quedó eliminado en la Copa Argentina.

En la jornada del pasado miércoles iniciaron los Dieciseisavos de Final del certamen más federal del fútbol argentino y en el estreno, Deportivo Morón quedó eliminado.

 

El “Gallito” que tuvo a Braian Salvareschi como titular, se despidió de la Copa Argentina al perder 2 a 1 ante Midland en Temperley.

 

El cruce entre ambos conjuntos de la Primera Nacional empezó favorable al "Funebrero" con gol de Jeremías Perales cerca del descanso; en el complemento lo igualó Mauro Burruchaga pero enseguida Maximiliano Rogoski puso cifras definitivas.

 

El defensor olavarriense completó todo el partido en el elenco que se despidió de la Copa.

 

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