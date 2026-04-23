Copa Argentina: Deportivo Morón, con Salvareschi, quedó eliminado

En la jornada del pasado miércoles iniciaron los Dieciseisavos de Final del certamen más federal del fútbol argentino y en el estreno, Deportivo Morón quedó eliminado.

El “Gallito” que tuvo a Braian Salvareschi como titular, se despidió de la Copa Argentina al perder 2 a 1 ante Midland en Temperley.

El cruce entre ambos conjuntos de la Primera Nacional empezó favorable al "Funebrero" con gol de Jeremías Perales cerca del descanso; en el complemento lo igualó Mauro Burruchaga pero enseguida Maximiliano Rogoski puso cifras definitivas.

El defensor olavarriense completó todo el partido en el elenco que se despidió de la Copa.