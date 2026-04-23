Hockey: el “Bata” se destacó en el Campeonato Regional A

En Mar del Plata, el primer equipo de hockey masculino del Club Estudiantes compitió ante los mejores equipos de la Provincia y logró una gran actuación.

El “Bataraz” finalizó en el cuarto lugar del Campeonato Regional de Clubes A, un certamen que se extendió desde el miércoles hasta el pasado domingo.

El “Bata” inició su participación en fase de grupos donde superó a Remo, Blanco y Negro, MDQ 06 y Náutico para clasificar a Semifinales.

Ya en los Play-Off, el equipo de Olavarría cayó ante Independiente de Tandil y luego, en el duelo por el tercer puesto, enfrentó nuevamente a Remo de Azul y en un partido muy disputado fue derrota.

De esta manera, Estudiantes culminó su participación en el cuarto lugar y con Germán Benítez consagrándose como el goleador del certamen con 12 gritos.

Los resultados:

Fase de Grupos

CAE 8 (Nicolás Pane, Jordi Brown, Germán Benítez y Francisco Zyla -5-) – 2 Remo

CAE 5 (Germán Benítez -4-, Nicolás Castello) – 0 Blanco y Negro

CAE 7 (Germán Benítez -2-, Francisco Zyla -2-, Valentino Fresta, Nicolás Pane y Bautista Faure) – 2 MDQ 06

CAE 4 (Germán Benítez -2-, Mariano Zyla y Nicolás Pane) – 2 Náutico

Semifinales:

CAE 2 (Germán Benítez y Nicolás Pane) – 3 Independiente

Tercer y Cuarto Puesto:

CAE 5 (Germán Benítez -2-, Francisco Zyla -2- y Lucio Scarafiocca) – 6 Remo

Fuente: prensa CAE