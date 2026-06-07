Liga Pre-Federal Formativa: victoria y clasificación para el “Bata”

Estudiantes volvió a derrotar a su homónimo de Bahía Blanca y logró la clasificación a Semifinales del Grupo Sur del certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet.

El “Bataraz” derrotó 55 a 50 a Estudiantes de Bahía Blanca en el Maxigimnasio y cerró la serie ante las bahienses con dos victorias. Agostina Chantiri con 16 puntos fue la goleadora de la jornada.

En un duelo que inició parejo, las U15 de Estudiantes que iniciaron en desventaja, reaccionaron y lograron una ventaja considerable, que supieron sostener a pesar de la reacción de la visita en el periodo final.

Las dirigidas por Delfina Rodríguez aseguraron su participación en Semifinales de la Región.

Síntesis Estudiantes – Estudiantes:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Rincón, J. y Zárate, F.

Estudiantes (55): Dirgam (2), Stork (5), Bonifacio (7), Wagner (4), García Maroa (5) -FI- Chantiri (16), Elbey (6), Donato (6), Vega (0), Bringas (4). DT- Delfina Rodríguez

Estudiantes (50): Mastrandea (8), Gauna Reule (4), Conrenfeld (16), Araya (0), Junquera (0) -FI- Amore (2), Montecchia (6), Bassi (9), Pisani (0), Novillo Manganaro (2), Pierini (0), Núñez (3). DT- Julián Manqueo

Parciales: 10 – 10; 34 – 22; 46 – 34 y 55 – 50