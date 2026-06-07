Chingotto y Galán, no pudieron en Italia

La pareja del olavarriense y el madrileño fueron protagonistas de un nuevo “súper-clásico” de Premier Pádel, pero fue con derrota para cortar la seguidilla de dos títulos seguidos.
En el mítico Foro Itálico, Federico Chingotto y Alejandro Galán cayeron ante Arturo Coello y Agustín Tapia por 7/5 y 7/6 en 1:35 minutos de juego y no pudieron consagrarse por tercera vez consecutiva en la temporada ni en el Major de Italia donde ya habían sido campeones en 2024 y 2025.
Sin mucho descanso, la pareja N°2 del mundo, jugará el Valencia P1 iniciando su presencia en Dieciseisavos de Final.