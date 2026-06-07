Chingotto y Galán, no pudieron en Italia | Infoeme
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Domingo 07 de Junio 2026 - 22:04hs
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 |  deportes
 |  Premier Pádel
 - 7 de Junio de 2026 | 17:59

Chingotto y Galán, no pudieron en Italia

Terminó la seguidilla de títulos para Federico Chingotto y Alejandro Galán que, en la tarde del domingo, no pudieron en la Final del primer Major de la temporada.

Foto: Premier Pádel

La pareja del olavarriense y el madrileño fueron protagonistas de un nuevo “súper-clásico” de Premier Pádel, pero fue con derrota para cortar la seguidilla de dos títulos seguidos.

 

En el mítico Foro Itálico, Federico Chingotto y Alejandro Galán cayeron ante Arturo Coello y Agustín Tapia por 7/5 y 7/6 en 1:35 minutos de juego y no pudieron consagrarse por tercera vez consecutiva en la temporada ni en el Major de Italia donde ya habían sido campeones en 2024 y 2025.

 

Sin mucho descanso, la pareja N°2 del mundo, jugará el Valencia P1 iniciando su presencia en Dieciseisavos de Final.

 

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