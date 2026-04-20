Gelso, Serra y Leonetti ganaron el Gran Premio “Veteranos de Malvinas”

APPS volvió al autódromo “Hermanos Emiliozzi” con la disputa de la 2° fecha Gran Premio “Veteranos de Malvinas” y en una convocante fecha, ganaron Gelso, Serra y Leonetti.

Tras un gran fin de semana, a pesar de la constante amenaza de lluvia, el festejo dominical en la Final de la Monomarca 1100 fue para Agustín Gelso que ganó por primera vez.

Manuel Serra, en la Promocional 1100, fue el ganador tras 12 vueltas exigentes en el autódromo del AMCO.

Por último, en la Copa Gol, el triunfo había sido para Pablo Coniglio en la pista, pero su auto no pasó la verificación y la victoria la heredó Eddie Leonatti que repite festejo tras haber cruzado la bandera a cuadros, tras las 15 vueltas, en segundo lugar.