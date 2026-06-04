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 - 4 de Junio de 2026 | 17:36

Rugby: victorias de la Primera de El Fortín y de las Juveniles de Estudiantes

En el transcurso del fin de semana el rugby olavarriense volvió a competir y fue con victorias.

El Fortín en Primera División y Estudiantes con las Juveniles completaron nuevas presentaciones en los certámenes de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires y fue con buen suceso.

 

En Primera División, El Fortín derrotó, en calidad de visitante, a Rinos Saladillo por 23 a 15 y llegó a la cima de la tabla de posiciones.

 

Por otro lado, las categorías Juveniles de Estudiantes comenzaron de gran manera su participación en el Torneo Súper8 y fue con festejos en condición de visitante.

 

Las categorías del “Bata” derrotaron a Argentino de Trenque Lauquen por la primera fecha del certamen.

 

Los resultados:

M14:

Argentino 7 – 97 Estudiantes 

M16:

Argentino 12 – 32 Estudiantes 

M18:

Argentino 5 – 41 Estudiantes 

 

Fuente: prensa CAE // El Fortín 

 

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