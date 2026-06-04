Rugby: victorias de la Primera de El Fortín y de las Juveniles de Estudiantes

El Fortín en Primera División y Estudiantes con las Juveniles completaron nuevas presentaciones en los certámenes de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires y fue con buen suceso.
En Primera División, El Fortín derrotó, en calidad de visitante, a Rinos Saladillo por 23 a 15 y llegó a la cima de la tabla de posiciones.
Por otro lado, las categorías Juveniles de Estudiantes comenzaron de gran manera su participación en el Torneo Súper8 y fue con festejos en condición de visitante.
Las categorías del “Bata” derrotaron a Argentino de Trenque Lauquen por la primera fecha del certamen.
Los resultados:
M14:
Argentino 7 – 97 Estudiantes
M16:
Argentino 12 – 32 Estudiantes
M18:
Argentino 5 – 41 Estudiantes
Fuente: prensa CAE // El Fortín