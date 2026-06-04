Rugby: victorias de la Primera de El Fortín y de las Juveniles de Estudiantes

El Fortín en Primera División y Estudiantes con las Juveniles completaron nuevas presentaciones en los certámenes de la Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires y fue con buen suceso.

En Primera División, El Fortín derrotó, en calidad de visitante, a Rinos Saladillo por 23 a 15 y llegó a la cima de la tabla de posiciones.

Por otro lado, las categorías Juveniles de Estudiantes comenzaron de gran manera su participación en el Torneo Súper8 y fue con festejos en condición de visitante.

Las categorías del “Bata” derrotaron a Argentino de Trenque Lauquen por la primera fecha del certamen.

Los resultados:

M14:

Argentino 7 – 97 Estudiantes

M16:

Argentino 12 – 32 Estudiantes

M18:

Argentino 5 – 41 Estudiantes

Fuente: prensa CAE // El Fortín