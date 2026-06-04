Hockey: actividad Oficial y entrenamientos selectivos

Durante el transcurso del fin de semana, el hockey del Club Estudiantes volvió a ser protagonista. Jugó una nueva Torneo de la Federación Tandilense de Hockey y también dijo presente en entrenamientos selectivos.

En la cancha sintética del Parque Guerrero, los equipos femeninos del “Bataraz” recibieron a Los Cardos de Tandil sumando una sola victoria.

Los resultados:

Sub14:

Estudiantes 0 – 3 Los Cardos

Sub16:

Estudiantes 1 (Mercedes Oliveri) – 0 Los Cardos

Sub19:

Estudiantes 2 (Malena Grosso y Juana Ripoll) – 4 Los Cardos

Primera:

Estudiantes 2 (Emilia Martínez Amoroso y Mercedes Olivieri) – 10 Los Cardos

Por otro lado, hubo importante representación en el proceso de selecciones de la Federación Tandilense de Hockey con la participación de ocho jugadoras en un nuevo entrenamiento del preseleccionado Sub16 Damas.

La convocatoria se llevó a cabo en el Club Los 50 de Tandil y contó con la presencia de Ignacia Arouxet, Ema Ramírez, Mercedes Olivieri, Milagros Amoroso Alcaza, Allegra Scipione, Elena Arcumano, Emilia López Espinosa y Juana Ripoll.

Fuente: Prensa CAE