Las estaciones de servicio Shell cambian de dueños

La petrolera brasileña Raizen confirmó la venta de todos sus activos en Argentina al grupo suizo Mercuria Energy Group por u$s1.420 millones, en una de las operaciones más importantes de los últimos años dentro del mercado energético local. La transacción incluye la red de estaciones de servicio Shell, la refinería de Dock Sud, plantas de lubricantes, terminales de combustibles y activos vinculados al abastecimiento aeronáutico.

La operación fue comunicada oficialmente por Raizen a la Bolsa de San Pablo y forma parte de un proceso de desinversión impulsado por la necesidad de obtener liquidez para afrontar una reestructuración financiera. Según informó la compañía, mantiene una deuda cercana a los u$s13.240 millones y destinará los fondos obtenidos a fortalecer su estructura de capital.

De concretarse todas las aprobaciones regulatorias y judiciales necesarias, el cierre definitivo de la transacción está previsto para antes de mediados de 2027.

El paquete adquirido por Mercuria abarca una porción relevante del negocio de refinación y comercialización de combustibles en Argentina.

Entre los activos se encuentran la refinería de Dock Sud, ubicada en la provincia de Buenos Aires; una planta de lubricantes en la Ciudad de Buenos Aires; dos aeroplantas localizadas en Aeroparque y Ezeiza; dos terminales de almacenamiento de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fe; y la red de 894 estaciones de servicio que operan bajo la marca Shell.

Según los datos del sector, esa red representa aproximadamente el 19% del mercado nacional de despacho de combustibles, ubicándose detrás de YPF y por delante de Axion Energy y Puma Energy.

Fuente: Cronista