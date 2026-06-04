Jorge Padín asumió la presidencia de Bomberos Voluntarios

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría llevó adelante su Asamblea Anual Ordinaria, un encuentro que reunió a socios, integrantes del Cuerpo Activo, Cuerpo de Reserva y miembros de la Comisión Directiva, donde además de aprobarse los puntos previstos en el orden del día, se concretó la renovación de autoridades de la institución.

Como resultado de la distribución de cargos realizada por el Consejo Directivo, Jorge Padín asumió la presidencia de la Asociación, mientras que Hugo Fayanás continuará formando parte de la conducción institucional desde la vicepresidencia.

Durante la Asamblea se realizó un reconocimiento a la gestión encabezada por Fayanás, quien se dirigió a los presentes para agradecer el acompañamiento recibido durante estos años y destacar el trabajo realizado junto al Consejo Directivo, el Cuerpo Activo y las distintas áreas de la institución. En sus palabras también manifestó su apoyo a la nueva conducción y expresó su confianza en el futuro de la Asociación.

Posteriormente, el ahora presidente Jorge Padín agradeció la confianza depositada en su persona para asumir esta nueva responsabilidad y remarcó la importancia de continuar trabajando de manera conjunta con el Cuerpo Activo, la Jefatura y todos los sectores que integran la familia bomberil, con el objetivo de seguir fortaleciendo el crecimiento institucional.

Por su parte, el Comandante General Raúl Ferreira tomó la palabra para destacar el trabajo realizado durante la gestión de Hugo Fayanás, haciendo especial hincapié en las inversiones concretadas en equipamiento, seguridad y operatividad.

“Fue una gestión que apostó fuertemente al crecimiento de la institución, priorizando el bienestar y la seguridad de los bomberos mediante la incorporación de nuevos equipos, herramientas y elementos de protección que hoy nos permiten brindar una respuesta más eficiente a la comunidad”, expresó.

Asimismo, Ferreira manifestó el compromiso de la Jefatura y del Cuerpo Activo de acompañar a Jorge Padín en esta nueva etapa institucional, trabajando de manera conjunta para continuar fortaleciendo a Bomberos Voluntarios de Olavarría.