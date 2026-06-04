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 - 4 de Junio de 2026 | 16:35

Golf: la fecha del Ranking, con tres categorías

En la jornada del último miércoles, tuvo continuidad el Ranking “Piana del Sole” y fue con victorias para Francisco Arenas, Fernando Recalde y José Armendano.

En el campo de golf del Club Estudiantes tuvo lugar el tradicional Medal Play 9 hoyos de mitad de semana que estuvo reservado para tres categorías.

 

La 7° fecha de la competencia que otorga un viaje como premio para el ganador, consagró a Francisco Arenas con 33 golpes en Hasta 13 de Hándicap tras ser favorecido en el desempate automático ante Mario Fonseca y Miguel Stagnoli.

 

En De 14 a 24, la victoria fue para Fernando Recalde con 29 golpes y fue escoltado por Julio López y Marcelo Alonso con 32 golpes.

 

Por último, en De 25 al Máximo, José Armendano con 33 golpes y favorecido en el desempate automático fue el ganador. Había igualado ante Ricardo De Beláustegui y Manuel Esteves con 33 golpes.

 

La actividad continuará el sábado con un Medal Play 18 hoyos, Torneo “Año del CAE”, en el marco del Ranking anual de Aniversario 114.

 

Fuente: Prensa CAE

 

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