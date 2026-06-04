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 - 4 de Junio de 2026 | 13:28

Alerta amarilla por lluvia para este viernes

Rige para la madrugada y la mañana de este 5 de junio, informó el Servicio Meteorológico. Las malas condiciones del tiempo se mantendrán durante el fin de semana.

El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por lluvias para la madrugada y la mañana de este viernes.

 

De acuerdo al reporte del organismo nacional, se esperan lluvias persistentes, las cuales derivarán en valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros.

 

En algunas zonas, podrían estar acompañadas por actividad eléctrica.

 

Frente a este panorama, se recomienda despejar desagües y cordones para permitir la circulación del agua.

 

En lo que respecta al fin de semana, las condiciones desfavorables continuarán y vendrán jornadas humedas y lluviosas, aunque con distinta intensidad. 

 

 

 

 

 

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