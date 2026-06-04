Alerta amarilla por lluvia para este viernes

El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla por lluvias para la madrugada y la mañana de este viernes.

De acuerdo al reporte del organismo nacional, se esperan lluvias persistentes, las cuales derivarán en valores de precipitación acumulada de entre 30 y 60 milímetros.

En algunas zonas, podrían estar acompañadas por actividad eléctrica.

Frente a este panorama, se recomienda despejar desagües y cordones para permitir la circulación del agua.

En lo que respecta al fin de semana, las condiciones desfavorables continuarán y vendrán jornadas humedas y lluviosas, aunque con distinta intensidad.