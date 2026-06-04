Desembarcaron palas para parque eólico de Olavarría

Llegó días atrás al puerto de Bahía Blanca el buque MV Star Dalmatia, que descargó 30 palas para aerogeneradores destinadas a distintos parques eólicos de la provincia de Buenos Aires.

Las piezas descargadas tienen como destino los parques eólicos Mataco, Vientos Bonaerenses y Olavarría, tres desarrollos que forman parte de la expansión de infraestructura energética sustentable en territorio bonaerense.

La operación se desarrolló en el sitio 21 del muelle multipropósito de Patagonia Norte, en Ingeniero White, donde se concretó una compleja maniobra de descarga y acondicionamiento de componentes de gran porte vinculados a nuevos proyectos de generación renovable.

El buque llegó con componentes especialmente diseñados para aerogeneradores, entre ellos palas de dimensiones extraordinarias que requieren operativos portuarios y terrestres de alta complejidad.

Fuentes vinculadas al sector indicaron que este tipo de estructuras suele superar los 70 metros de longitud, lo que obligó a desplegar maniobras específicas de izaje, almacenamiento y transporte.

La descarga demandó una coordinación entre operadores portuarios, personal técnico y equipos especializados, según el sitio Argenports.com.

Una vez en tierra, las piezas son acondicionadas en áreas de acopio antes de iniciar el traslado terrestre hacia sus destinos finales mediante convoyes especiales y carretones de gran porte.

Parte de los equipos descargados estarán destinados al parque eólico Mataco, uno de los proyectos que impulsa nueva capacidad de generación renovable en la provincia de Buenos Aires. También figuran entre los destinos Vientos Bonaerenses y Olavarría.

Desde la descarga en el puerto hasta el traslado por rutas provinciales, cada maniobra requiere planificación específica, carretones especiales, cortes parciales de tránsito y dispositivos de seguridad vial. (Fuente: La Nueva)