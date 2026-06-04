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 - 4 de Junio de 2026 | 19:44

Chingotto y Galán ganan y avanzan en Italia

Trabajosa victoria lograron Federico Chingotto y Alejandro Galán en la jornada de este jueves para avanzar a los Cuartos de Final del Major de Italia.

Foto: Premier Pádel

El calendario de Premier Pádel sigue adelante con la disputa del 1° Major de la temporada y en el Foro Itálico, la pareja del olavarriense y el madrileño sumó una nueva victoria.

 

Federico Chingotto y Alejandro Galán volvieron al escenario principal de Roma y en la llave de Octavos de Final derrotaron a Javier Barahona y Gonzalo Gabriel Alfonso en 2 horas y 5 minutos de juego. Fue por 6/3, 4/6 y 6/4.

 

La “Chingalán”, primera en la Race 2026, buscará las Semifinales en el certamen italiano en la jornada del venidero viernes y deberá enfrentar a los españoles Guillermo Collado Losada y Pol Herández Álvarez.

 

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