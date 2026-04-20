Li.Pro.Bo: arrancó la Liga con podio “Chaira”

En el Club Bancario Azuleño de la vecina localidad y durante tres días inició la competencia clasificatoria para la Copa Argentina y fue con presencia de clubes de la Asociación Olavarriense de Vóley.

La competencia que reunió a trece clubes de toda la provincia consagró a Bahiense del Norte, siendo Racing el mejor representante local que se subió al podio.

Las trece entidades de las cinco asociaciones que componen la Region Sur de la Federación Bonaerense de Voleibol disputaron 40 encuentros entre el viernes 17 a las 10 horas y el domingo 19 a las 17 en que concluyó el certamen, en las dos canchas dispuestas en el Club Bancario Azuleño, sede de las actividades del Azul Vóley Club.

Las “Chairas” finalizaron la primera fecha con récord de 4 partidos ganados y dos perdidos.

Estudiantes no pudo acceder al cuadro de los cuatro mejores, luego de ceder 2-3 ante Olimpo de Bahia Blanca, para finalizar séptimo con record 3-3 y Pueblo Nuevo, con muchas jugadoras menores, fue undécimo, con igual récord que las “albinegras”.

Bahiense del Norte fue el contundente ganador luego de seis victorias sin ceder set alguno. Fue Estudiantes de Olavarría el más duro oponente, al anotarle 18, 16 y 22 tantos en el último partido de la fase clasificatoria.

Fuente: prensa AOV