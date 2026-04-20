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 - 20 de Abril de 2026 | 18:32

Torneo Interligas: decena de triunfos locales en la Sub21 

A falta de dos fechas para la finalización de la Fase Regular del Torneo Unión Regional Deportiva, en la categoría preliminar se siguen sumando clasificados. Hubo festejos para 10 de los 12 representantes de Olavarría.

Fotos: Verito Fotografías

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completó la 8° fecha para la Sub21, que en uno de los grupos definió a sus cuatro clasificados.

 

La categoría preliminar avanza con los clasificados y en la última jornada la Zona B definió a los cuatro equipos clasificados, dos de ellos locales. Racing e Hinojo aseguraron su presencia en los Play-Off, al igual que El Fortín en la Zona C.

 

 

En lo que respecta a resultados, hubo victorias de Espigas, Hinojo, Racing, San Martín, Sierra Chica, El Fortín, Estudiantes, Embajadores, Ferro y Municipales.

 

 

Los resultados:

Zona A

Loma Negra 0 - Espigas 2 (Facundo Vivas -2-)

Boca 1 (Bautista Dispalatro) - Cemento Armado 0

Balonpié 3 (Santiago Viola y Santiago Tomassi -2-) - Colonias y Cerros 0  

Independiente 1 (Alan Romero) - Alumni Azuleño 2 (Thiago Gaitán y Juan Callejo)

Zona B

Hinojo 3 (Braian Alveira -2- y Renato Lara) - Jorge Newbery 2 (Isaias Martínez y Hernán Berardi)

Vélez 0 - Racing 4 (Miqueas Leal, Enzo Martínez, Román Moriones y Damián Dolezor)

Sportivo Piazza 5 (Ramiro Bernaola -2- , Alexis Garrido, Tiziano Giobbi, Leonel Sánchez) - Juventud 1

San Martín 6 (Lucio Becker -2-, Ulises Pantaleo, Rodrigo Villalva -2- y Franco Fernández) - Barracas 2 (Diego Tapia y Cristian Tapia)

Zona C

Sierra Chica 3 (Leandro Tolosa -2- y Lautaro Luque) - Urdampilleta 0

Bancario 0 - Ferro 5 (Juan Larrosa, Isaias Olivetto, Juan Fluixa -2- y Lautaro Montero)

El Fortín 4 (Lautaro Marín -3- y Francisco Carneri) - Casariego 1 (Forgues)

Lilán 5 (Alan Correa -3-, Benjamín Jalil y Emir Alegre) - Ingeniero 0

Zona D

Estudiantes 2 (Benjamín Zalazar -2-) - Bull Dog 1 (Simón Martín) 

Embajadores 2 (Carrera y González) - Racing (L) 0

Platense 1 (Simón Sáez) - Empleados 5 (Maico Navone, Juan Diribarne, Joel Rosales, Santiago Tartarelli y Alexis Borio)

Municipales 4 (Lucas Nuci -2-, Alexander Vázquez y Thiago Pintos) - Pirovano 0

 

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