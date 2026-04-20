Torneo Interligas: decena de triunfos locales en la Sub21 

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completó la 8° fecha para la Sub21, que en uno de los grupos definió a sus cuatro clasificados.

La categoría preliminar avanza con los clasificados y en la última jornada la Zona B definió a los cuatro equipos clasificados, dos de ellos locales. Racing e Hinojo aseguraron su presencia en los Play-Off, al igual que El Fortín en la Zona C.

En lo que respecta a resultados, hubo victorias de Espigas, Hinojo, Racing, San Martín, Sierra Chica, El Fortín, Estudiantes, Embajadores, Ferro y Municipales.

Los resultados:

Zona A

Loma Negra 0 - Espigas 2 (Facundo Vivas -2-)

Boca 1 (Bautista Dispalatro) - Cemento Armado 0

Balonpié 3 (Santiago Viola y Santiago Tomassi -2-) - Colonias y Cerros 0

Independiente 1 (Alan Romero) - Alumni Azuleño 2 (Thiago Gaitán y Juan Callejo)

Zona B

Hinojo 3 (Braian Alveira -2- y Renato Lara) - Jorge Newbery 2 (Isaias Martínez y Hernán Berardi)

Vélez 0 - Racing 4 (Miqueas Leal, Enzo Martínez, Román Moriones y Damián Dolezor)

Sportivo Piazza 5 (Ramiro Bernaola -2- , Alexis Garrido, Tiziano Giobbi, Leonel Sánchez) - Juventud 1

San Martín 6 (Lucio Becker -2-, Ulises Pantaleo, Rodrigo Villalva -2- y Franco Fernández) - Barracas 2 (Diego Tapia y Cristian Tapia)

Zona C

Sierra Chica 3 (Leandro Tolosa -2- y Lautaro Luque) - Urdampilleta 0

Bancario 0 - Ferro 5 (Juan Larrosa, Isaias Olivetto, Juan Fluixa -2- y Lautaro Montero)

El Fortín 4 (Lautaro Marín -3- y Francisco Carneri) - Casariego 1 (Forgues)

Lilán 5 (Alan Correa -3-, Benjamín Jalil y Emir Alegre) - Ingeniero 0

Zona D

Estudiantes 2 (Benjamín Zalazar -2-) - Bull Dog 1 (Simón Martín)

Embajadores 2 (Carrera y González) - Racing (L) 0

Platense 1 (Simón Sáez) - Empleados 5 (Maico Navone, Juan Diribarne, Joel Rosales, Santiago Tartarelli y Alexis Borio)

Municipales 4 (Lucas Nuci -2-, Alexander Vázquez y Thiago Pintos) - Pirovano 0