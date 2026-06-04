Liga Federal: Estudiantes perdió en el inicio de los Play-In

En el Maxigimnasio del Parque Guerrero, Estudiantes no pudo hacer valer su localía y complicó sus aspiraciones de continuidad en la tercera categoría del básquet nacional.

El “Bataraz” perdió 92 a 87 ante Sportivo Independiente en el inicio de la Reclasificación de la Conferencia Sudeste A y ahora está obligado a ganar dos partidos en General Pico si tiene intensiones de seguir en competencia. Esteban Caffaro y Joaquín Baeza con 19 puntos fueron los goleadores de la noche.

En un partido donde fue de mayor a menor, los dirigidos por Mariano Iglesias no lograron hacer valer la localía porque pasó muchos momentos con poco peso ofensivo y cuando reaccionó ya no le quedó tiempo.

Muy distinto al jugado una semana atrás fue el duelo en el Parque Guerrero, Sportivo Independiente encontró conversiones lejanas en varios pasajes y sacó provecho de la incorporación de un grande para dominar en grandes pasajes del juego.

Lo intentó Estudiantes, inició bien pero luego pasó muchos momentos sin mostrar un juego fluido y convertir le costó mucho hasta que, con más ganas que jugadas claras logró descontar y ponerle suspenso a las acciones.

No le quedó tiempo al “Bata” y desperdició la chance de iniciar la serie en ventaja por lo que ahora deberá ganar dos partidos en La Pampa para avanzar de ronda.

Síntesis Estudiantes – Sportivo Independiente:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Vizcaíno, A y Szechenyi, A.

Estudiantes (87): Rincón (1), Piccinelli (7), Arese (16), Mareo (17), Molina (5) -FI- Marín (12), Chapero (5), Mariano (0), Framiñan (11), Murias (13). DT- Mariano Iglesias

Sportivo Independiente (92): Baeza (19), Sanz (14), Hurtado (12), Mas Delfino (13), Rossi (10) -FI-Caffaro (19), Dupuy (2), Raffaelli (0), Costa (3). DT- Fernando Aguilar

Parciales: 24 – 29; 44 – 48; 61 – 74 y 87 – 92