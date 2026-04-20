Liga Nacional: Ferro y Oberá cerraron la Fase Regular con derrota

Ferro Carril Oeste y Oberá Tenis Club completaron sus 36 partidos de Fase Regular en la máxima categoría del básquet nacional con derrota.

En Misiones, Oberá Tenis Club cayó ante Atenas por 82 a 78 en un duelo donde siempre se encontró en desventaja y no alcanzó con la remontada ante un elenco cordobés que jugará por la Permanencia.

El representante misionero en la Liga Nacional que buscaba una victoria que lo dejara como 3° en la tabla de posiciones tuvo a Bruno Sansimoni completando 26:02 minutos con 17 puntos, 4 rebotes y 5 asistencias; mientras que Agustín Brocal aportó 11 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias y 3 recuperos en 33:34.

Por otro lado, Ferro Carril Oeste no pudo en Mar del Plata. Cayó ante Peñarol por 87 a 80 en un partido intenso y equilibrado hasta los minutos finales.

En el Polideportivo Islas Malvinas, el “Verdolaga” completó su actuación con un sexto puesto de la general y con 8 puntos, 1 rebote y 1 asistencia en 20:51 minutos para Alejandro Diez.