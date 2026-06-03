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 - 3 de Junio de 2026 | 23:18

Sierra Chica avanzó de ronda en la “Copa Juan Domingo Marinangeli”

En la noche del miércoles, se completó la primera ronda de Play-Off de la “Copa Juan Domingo Marinangeli” y fue con clasificación para Sierra Chica.

Foto: Foto Sierras

Sierra Chica hizo valer la ventaja obtenida en la ida y aseguró su continuidad en el certamen organizado por la Liga de Fútbol de Olavarría.

 

Colonias y Cerros y Sierra Chica no pasaron del empate 0 a 0 en la revancha del primer cruce del primer torneo del año y fue con clasificación para la visita que hizo valer el gol de ventaja obtenido en la ida.

 

En el Tete Di Carlo, las acciones fueron parejas y con la clasificación de Sierra Chica se definió cómo seguirá la competencia.

 

El domingo Municipales -ganó el sorteo- será local ante Sierra Chica y Loma Negra recibirá a Espigas (este equipo cedió localía) y serán los N°7 y N°8 en la clasificación que sumará a los próximos eliminados del Torneo Unión Regional Deportiva.

 

En ese marco el 1º, 2º y 3º serán los ganadores de los cruces del domingo en los Cuartos de Final de Torneo Interligas, mientras que el 4º, 5º y 6º se les asignarán a los perdedores de esas llaves y seguirán jugando cruces hasta conocer el campeón.

 

El ganador de este torneo jugará contra el mejor de los Play-Off del Torneo Oficial que se jugará en la segunda mitad del año, y de ese choque surgirá un ganador que se medirá ante el ganador de la etapa regular para conocer al campeón.

 

Fuente: Prensa LFO

 

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