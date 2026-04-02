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 - 2 de Abril de 2026 | 23:30

Básquet Local: El Fortín fue campeón con un triple sobre la chicharra

Luego de consagrarse ganador de la Zona Olavarría, El Fortín se consagró campeón absoluto del Torneo de Verano.

Foto: Prensa ABO

Llegó a su fin la competencia veraniega organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría con el festejo de El Fortín en el Maxigimnasio del Parque Guerrero.

 

El “Fortinero” derrotó 63 a 62 a Deportivo Argentino y se consagró campeón absoluto del Torneo de Verano. Gaetano Leuful fue el máximo anotador del partido con 24 puntos y nuevamente se vistió de héroe.

 

El duelo disputado en el gimnasio “Bataraz” enfrentó a los dos campeones de zonas y en una vibrante definición, nuevamente Gaetano Leuful se visitó de héroe y, en la última pelota, le dio la victoria al representante olavarriense.

 

Durante todas las acciones, intercambiaron liderazgo y fue el elenco de Pehuajó el que llegó en ventaja a los instantes finales, pero Leuful no iba a permitir que el trofeo viajara a la ciudad del debutante.

 

Síntesis El Fortín – Deportivo Argentino:

Estadio: Maxigimnasio

Árbitros: Chantiri, A., Domínguez, M. y Carusso, G.

El Fortín (63): Negretti (0), Leuful (24), Navarro (7), Baffo (9), Funes (0) -FI- Lucini, M. (2), Lucini, V. (0), Simón (5), Garcés (0), Iseppi (16). DT- Mariano Arrondo

Deportivo Argentino (62): Maffioli (10), Pallero (10), González (13), Campaña (9), Dominici (15) -FI- Capo (2), Gelvez (3). DT- A. Viñalez

Parciales: 16 – 18; 27 – 29; 46 – 49 y 63 – 62. 

 

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