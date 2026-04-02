Pascua 2026: cuánto cuesta el huevo de chocolate

Con la llegada de Pascua, los huevos de chocolate vuelven a ocupar un lugar central en las mesas. En una recorrida por distintos comercios, se observó que las opciones más pequeñas arrancan entre $2.000 y $7.000, mientras que los tamaños medianos van desde $8.000 hasta $25.000.

En supermercados y tiendas especializadas, las promociones como 2x1 o 3x2 siguen siendo una de las estrategias más elegidas por los consumidores para afrontar los costos. Sin embargo, algunas marcas tradicionales presentan menor disponibilidad o precios más elevados.

Los huevos de mayor tamaño ya superan los $15.000 y pueden alcanzar los $40.000 o más, especialmente en productos de primeras marcas.

También se destacan otras opciones como conejitos de chocolate, con precios desde $10.000, y productos premium que pueden superar los $25.000.

A pesar del impacto en el bolsillo, el huevo de Pascua sigue siendo un clásico que las familias buscan mantener, adaptándose a las posibilidades de cada hogar.

Por otro lado, las roscas de Pascua vuelven a ganar protagonismo como otra de las propuestas típicas de estas fechas. Este producto, de fuerte tradición en las celebraciones, se mantiene como una opción elegida para compartir en familia, acompañando tanto el desayuno como la merienda durante el fin de semana largo.