Torneo Interligas: comenzaron las categorías formativas

La competencia Interligas que cuenta con participación de equipos de Olavarría y Bolívar se puso en marcha para las dos categorías.

En dos escenarios comenzó el certamen que reúne a 10 equipos para las categorías Sub12 y Sub14 y fue con buen suceso para los equipos olavarrienses.

Los resultados:

Sub12

Embajadores 2 – 1 Empleados de Comercio

Racing 0 – 0 Bancario 0

Sub14

Embajadores 3 – 0 Empleados de Comercio

Racing 5 – 1 Bancario

La programación:

Viernes:

11:30 hs.: Ferro vs. San Martín en Sub12 -en el “Pozo Serrano”-

12:45 hs.: Ferro vs. San Martín en Sub14-en el “Pozo Serrano”-

Domingo:

10:00 hs.: Balonpié vs Loma Negra en Sub12

12:00 hs.: Balonpié vs Loma Negra en Sub14

Miércoles 8:

18:00 hs.: El Fortín vs. Estudiantes en Sub14

19:30 hs.: El Fortín vs Estudiantes en Sub12