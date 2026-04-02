Torneo Interligas: comenzaron las categorías formativas

La competencia Interligas que cuenta con participación de equipos de Olavarría y Bolívar se puso en marcha para las dos categorías.
En dos escenarios comenzó el certamen que reúne a 10 equipos para las categorías Sub12 y Sub14 y fue con buen suceso para los equipos olavarrienses.
Los resultados:
Sub12
Embajadores 2 – 1 Empleados de Comercio
Racing 0 – 0 Bancario 0
Sub14
Embajadores 3 – 0 Empleados de Comercio
Racing 5 – 1 Bancario
La programación:
Viernes:
11:30 hs.: Ferro vs. San Martín en Sub12 -en el “Pozo Serrano”-
12:45 hs.: Ferro vs. San Martín en Sub14-en el “Pozo Serrano”-
Domingo:
10:00 hs.: Balonpié vs Loma Negra en Sub12
12:00 hs.: Balonpié vs Loma Negra en Sub14
Miércoles 8:
18:00 hs.: El Fortín vs. Estudiantes en Sub14
19:30 hs.: El Fortín vs Estudiantes en Sub12