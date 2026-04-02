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 - 2 de Abril de 2026 | 18:13

Rugby: derrotas en Primera División para los equipos de Olavarría 

Hubo derrotas para los equipos de Olavarría en un nuevo fin de semana de competencias UROBA.

La Unión de Rugby del Oeste de Buenos Aires completó una nueva fecha de su certamen y fue con acción para todas las categorías.

 

En lo que respecta a la Primera División, ni Estudiantes ni El Fortín -en su debut- pudieron ganar. El duelo en la cancha del “Fortinero” fue suspendido algunos minutos antes por la lesión de un jugador que debió ser trasladado al nosocomio para su evaluación.

 

Luego, el “Bata” completó sus duelos en Intermedia, M18, M16 y M14 sumando dos victorias.

 

Los resultados:

Primera División:

Estudiantes 10 – 12 Los Miuras

El Fortín 5 – 10 Azul Rugby (suspendido)

Intermedia:

Estudiantes 33 – 17 Los Miuras

M14:

Estudiantes 33 – 52 Los Miuras

M16:

Estudiantes 12 – 36 Los Miuras

M18:

Estudiantes 38 – 12 Los Miuras

 

Fuente: prensa CAE // El Fortín 

 

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