Torneo Interligas: sin pendientes y con la 6°fecha confirmada

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida programó la 6° fecha que dará inicio en la jornada del viernes.
Racing, Embajadores y Municipales serán protagonistas en el inicio de la jornada, mientras que el grueso de los partidos se disputará el domingo en una fecha clave para perfilar clasificados.
Luego de la suspensión registrada el pasado fin de semana, la jornada se abrirá el viernes con tres encuentros y continuará el domingo con la mayoría de los compromisos en las distintas sedes.
El viernes marcará el inicio con la presentación de Racing ante Juventud, además del duelo entre Lilán y Bancario, y el cruce entre representantes olavarrienses, Municipales y Embajadores.
Por otro lado, en la tarde de este jueves, Pirovano venció como visitante a Atlético Urdampilleta por 1 a 0 gol de Zarza en Primera División. En Reserva, Urdampilleta se impuso 4 a 0.
La programación:
Zona A
Domingo
14:00 hs.: Espigas vs. Balonpié
16:15 hs.: Colonias y Cerros vs. Boca Juniors
16:15 hs.: Loma Negra vs. Independiente
17:30 hs.: Alumni Azuleño vs. Cemento Armado
Zona B
Viernes
16:30 hs.: Racing vs. Juventud
Domingo
15:00 hs.: Barracas vs. Jorge Newbery
15:30 hs.: Sportivo Piazza vs. Hinojo
16:00 hs.: Vélez vs. San Martín
Zona C
Viernes
16:00 hs.: Lilán vs. Bancario
Domingo
15:30 hs.: Urdampilleta vs. Ingeniero
16:00 hs.: Ferro vs. Casariego
16:00 hs.: El Fortín vs. Sierra Chica
Zona D
Viernes
15:30 hs.: Municipales vs. Embajadores
Domingo
15:00 hs.: Empleados vs. Pirovano
16:00 hs.: Platense vs. Estudiantes
16:00 hs.: Racing (L) vs. Bull Dog