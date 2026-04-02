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 - 2 de Abril de 2026 | 20:55

Torneo Interligas: sin pendientes y con la 6°fecha confirmada

Aprovechando el feriado nacional de este jueves se jugó el duelo pendiente del Torneo Unión Regional Deportiva que también confirmó la programación de una nueva fecha.

El certamen organizado en conjunto por las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida programó la 6° fecha que dará inicio en la jornada del viernes.

 

Racing, Embajadores y Municipales serán protagonistas en el inicio de la jornada, mientras que el grueso de los partidos se disputará el domingo en una fecha clave para perfilar clasificados.

 

Luego de la suspensión registrada el pasado fin de semana, la jornada se abrirá el viernes con tres encuentros y continuará el domingo con la mayoría de los compromisos en las distintas sedes.

 

El viernes marcará el inicio con la presentación de Racing ante Juventud, además del duelo entre Lilán y Bancario, y el cruce entre representantes olavarrienses, Municipales y Embajadores.

 

Por otro lado, en la tarde de este jueves, Pirovano venció como visitante a Atlético Urdampilleta por 1 a 0 gol de Zarza en Primera División. En Reserva, Urdampilleta se impuso 4 a 0.

 

La programación:

Zona A

Domingo

14:00 hs.: Espigas vs. Balonpié 

16:15 hs.: Colonias y Cerros vs. Boca Juniors

16:15 hs.: Loma Negra vs. Independiente

17:30 hs.: Alumni Azuleño vs. Cemento Armado

 

Zona B

Viernes

16:30 hs.: Racing vs. Juventud 

Domingo

15:00 hs.: Barracas vs. Jorge Newbery

15:30 hs.: Sportivo Piazza vs. Hinojo

16:00 hs.: Vélez vs. San Martín 

 

Zona C

Viernes

16:00 hs.: Lilán vs. Bancario 

Domingo

15:30 hs.: Urdampilleta vs. Ingeniero

16:00 hs.: Ferro vs. Casariego

16:00 hs.: El Fortín vs. Sierra Chica 

 

Zona D

Viernes

15:30 hs.: Municipales vs. Embajadores

Domingo

15:00 hs.: Empleados vs. Pirovano

16:00 hs.: Platense vs. Estudiantes 

16:00 hs.: Racing (L) vs. Bull Dog 

 

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