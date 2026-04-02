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 - 2 de Abril de 2026 | 22:50

Torneo Pre-Federal de Formativas: acción para tres locales

Entre la noche del miércoles y la jornada de este jueves se completó una nueva fecha del Torneo Pre-Federal Formativo y fue con las presentaciones de Estudiantes, El Fortín y Ferro.

Foto: prensa CAE

El certamen organizado por la Federación Bonaerense de Básquet tuvo nuevos partidos para los equipos olavarrienses y fue con única victoria, la de Ferro.

 

La programación del fin de semana largo inició con el “Clásico del Riel” que terminó con victoria de Ferro en el Amadeo Bellingeri.

 

Ya en el feriado de este jueves, Estudiantes viajó a Bahía Blanca para enfrentar a Olimpo y a 9 de Julio y no logró triunfos.

 

Los resultados:

U13:

Olimpo 80 – 67 Estudiantes 

U15:

El Fortín 48 – 74 Ferro

Olimpo 76 – 47 Estudiantes 

9 de Julio 121 – 47 Estudiantes

U17:

Olimpo 57 – 53 Estudiantes 

9 de Julio 68 – 66 Estudiantes 

 

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