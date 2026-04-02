Tragedia en la Ruta Nacional 3: suman cinco los muertos

Autoridades policiales confirmaron la identidad de las cinco personas que perdieron la vida en el impacto frontal ocurrido ayer en la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 210.

El siniestro se produjo cuando un Toyota Etios (dominio AF 941 KC), que circulaba en sentido Buenos Aires–Azul, colisionó de frente con una Volkswagen Suran (dominio OOW 249), que se dirigía en sentido contrario. Como consecuencia del violento impacto, ambos vehículos terminaron sobre la banquina de la mano ascendente, obstruyendo parcialmente la calzada.

En el Toyota Etios viajaban Federico Benítez, de 26 años, domiciliado en CABA, quien conducía el vehículo y falleció en el lugar, y una mujer que aún no ha sido identificada, también fallecida.

Por su parte, en la Volkswagen Suran se desplazaban Jorge Sebastián Javier, de 27 años, domiciliado en Hurlingham, conductor del rodado, quien murió en el acto; Claudia Griselda Sepúlveda, de 34 años, domiciliada en Gregorio de Laferrere, quien falleció en el hospital; Ludmila Johana Benítez, de 21 años, domiciliada en Isidro Casanova; Ludmila Ayelén Chambas, de 25 años, domiciliada en Rafael Calzada; y otra mujer que aún no fue identificada, quien también perdió la vida.

Tras el accidente, las dos sobrevivientes fueron trasladadas al Hospital de Las Flores. Según informaron fuentes médicas, Ludmila Benítez permanece internada en terapia intensiva con estado reservado y múltiples fracturas, mientras que Ludmila Chambas se encuentra en sala, también con estado reservado, presentando fracturas de fémur y codo.

El tránsito en la zona permaneció parcialmente habilitado mientras trabajaban en el lugar efectivos de Policía Vial, junto a personal de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Bomberos Voluntarios y servicios de emergencias. En paralelo, peritos de Policía Científica realizaron las tareas correspondientes para determinar las causas del siniestro.