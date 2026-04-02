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 - 2 de Abril de 2026 | 13:16

Exitosa edición de la “Carrera de Malvinas”: cupos llenos y gran marco

En una emotiva jornada, tuvo lugar una nueva edición de la “Carrera de Malvinas” en el Parque del Bicentenario y fue con victorias para Ezequiel Magallane y Yamila Pedreira.

Fotos: Andrés Arouxet

La 20° edición de la carrera homenaje en el “Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas” que organiza el Círculo de Atletas Veteranos de Olavarría tuvo un exitoso desarrollo, con cupos llenos y gran marco de público.

 

La tradicional y emotiva competencia en inmediaciones del Parque Mitre tuvo largada y llegada en las inmediaciones del Parque Bicentenario con más de 300 inscriptos para completar las distancias de 3 y 9 kilómetros.

 

En la distancia principal, la victoria fue para Ezequiel Magallane con 30:37. El “Cordobés” fue escoltado por Diego Ortiz con 31:27, Diego Díaz con 31:35, Carlos Devía y Mauricio Olivera.

 

Yamila Pedreira con 39:34 fue la primera en completar las 3 vueltas al circuito entre las Damas y la acompañaron en el podio Rosana Luisetti con 42:18 y Yamila Evaristo con 42:26. Fernanda Olivetti y Marianela Fernández completaron el Top5.

 

 

Además, en los 3K, Alfredo Ardiles con 9:35 fue el ganador con Jeremías Peralta e Iván Silvero como escoltas y en Damas, la victoria fue para Lucía Peñalva con 11:24. Las juveniles Valentina Martín y Malena Tello fueron las inmediatas perseguidoras.

 

 

La carrera, como cada año, tuvo la participación del Regimiento de Caballería de Tanques 2 "Lanceros General Paz".

 

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