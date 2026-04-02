Más detalles sobre cómo operaba la banda desbaratada en Olavarría

Con el avance de la investigación tras los recientes procedimientos, se conocieron nuevos detalles sobre el accionar de la banda de piratas del asfalto que fue desbaratada en Olavarría y que operaba en distintas rutas del centro de la provincia de Buenos Aires.

Según se pudo reconstruir a partir de la pesquisa llevada adelante por la DDI Azul, el grupo delictivo actuaba principalmente durante la noche y tenía como objetivo camiones detenidos en banquinas, estaciones de servicio y playones, en momentos en que los choferes realizaban sus descansos.

Las denuncias, radicadas entre noviembre de 2025 y marzo de este año en localidades como Azul, Olavarría, Hinojo, Chillar y Saladillo, coincidían en una misma modalidad: los delincuentes violentaban precintos de seguridad, lonas, candados o puertas laterales de los semirremolques para sustraer pallets completos de mercadería.

Para concretar los hechos y luego trasladar lo robado, la banda utilizaba al menos dos vehículos: una Renault Kangoo —en colores gris oscuro y blanco— y una Renault Duster gris plata, que les permitían moverse con rapidez entre distintos puntos de la región.

El seguimiento de estos rodados fue clave para avanzar en la causa. En ese marco, este miércoles se desplegó un operativo de vigilancia en rutas y accesos, que permitió detectar el desplazamiento de los sospechosos desde Chillar hacia Azul.

A partir de allí se inició una persecución controlada que finalizó en la intersección de avenida Luciano Fortabat y Circunvalación, en Olavarría, donde una de las camionetas despistó y fue interceptada. En ese lugar fueron detenidos Martín Godoy Cruz (45) y Raúl Alberto Basualdo (52), además del secuestro del vehículo y teléfonos celulares.

La investigación continuó con un allanamiento de urgencia en un inmueble ubicado en calle 115 y San Martín, señalado como lugar de acopio de la mercadería robada. Allí se incautó una gran cantidad de productos —electrodomésticos, cubiertas, alimentos, calzado, iluminación LED e insumos médicos— junto a un tráiler cargado, cuatro celulares y dinero en efectivo.

En ese procedimiento fueron detenidos Carlos Gonzalo Fuentes (30) y Enrique Héctor Celestino (37), completando así la desarticulación de la organización.

Los investigadores no descartan que la banda haya cometido más hechos bajo la misma modalidad, mientras continúa el análisis de los elementos secuestrados para determinar posibles conexiones con otros grupos delictivos de la región.