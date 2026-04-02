Emotivo acto por Malvinas con homenaje a veteranos en Olavarría

En la tarde de este jueves, bajo un intenso sol, se llevó a cabo el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas en el monumento Gesta de Malvinas de Olavarría.

La ceremonia contó con la participación del intendente Maximiliano Wesner, autoridades locales y los veteranos de Malvinas de la ciudad, quienes fueron los principales protagonistas de la jornada.

Durante el acto se colocaron ofrendas florales al pie del monumento en homenaje a los caídos, en un momento cargado de respeto y emoción.

Tomó la palabra Marina Noelia Krause, en representación de “Generación Malvinas”. “Malvinas es una causa que nos pertenece a todos como sociedad. Las Malvinas fueron, son y serán Argentinas. Generación Malvinas no es solamente ser hijo o hija de veteranos de guerra, Generación Malvinas somos todos nosotros, como comunidad, valorando y honrando a nuestros caídos y veteranos”, enfatizó y llamó recordar la causa Malvinas no sólo cada 2 de abril, sino todo el año.

Luego fue el turno de Sergio Violante, veterano de Guerra, quien expresó que “hablo como veterano de guerra, como alguien que tuvo la suerte de poder volver y que siente la responsabilidad de hablar por los que no pudieron. Sabemos lo importante que es estar hoy acá juntos, recordando a los que quedaron en el camino, que dieron su vida y no regresaron. Quienes intentaron seguir adelante, pero con los años también fueron partiendo. Porque en el tiempo entendimos que la guerra no termina cuando termina el combate”.

“La guerra deja huellas, algunas se ven, otras se llevan adentro. Justamente por eso cada 2 de abril es un día tan especial, en el que recordar se vuelve más fuerte. Un día en el que uno piensa en los que faltan, pero más allá del dolor del recuerdo, hay algo que nos sostuvo aún en los momentos más difíciles, y es el amor a la Patria. Amar a la Patria no es solo defenderla, es cuidarla, construirla todos los días. A los más jóvenes quiero decirles algo, desde lo más profundo de mi corazón, no olviden. Porque recordar es una forma de honrar, de abrazar a quienes han estado”, concluyó.

Por último, tomó la palabra el intendente Maximiliano Wesner. “Quiero recordar a los 649 caídos, respetar y honrar a nuestros veteranos de guerra, con quienes venimos trabajando desde hace tanto tiempo. Por eso asumimos el compromiso de decir que las Malvinas fueron, son y serán argentinas. Los convoco y los invito a trabajar desde la comunidad con ese único sentido, el de soberanía, algo que por estos tiempos está en jaque, cuando parece que lo nacional no sirve, los convoco y los invito a trabajar con nuestros veteranos de guerra para seguir malvinizando cada rincón de la patria, cada rincón de nuestra ciudad”, enfatizó.

“A ustedes, queridos veteranos, honor y gratitud por haber puesto el cuerpo, el alma. Son de las mejores expresiones de nuestros elementos patrios, son un pedazo de bandera, una estrofa de nuestro himno, son un pedazo de nuestra Patria. Honor y gratitud para ustedes veteranos de guerra, a la memoria de los 649 caídos en Malvinas. Viva la patria!”, concluyó, en un grito que cosechó el grito de todas las personas presentes.