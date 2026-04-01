Ruta 3: fallecieron cuatro personas en un violento choque

Un trágico siniestro vial se registró a las 18:15 Hs sobre la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 210, donde un fortísimo impacto frontal entre dos automóviles dejó como saldo cuatro personas fallecidas y tres heridos en el lugar.

El choque involucró a un Volkswagen Suran y un Toyota Etios. Como consecuencia del violento impacto, dos personas que viajaban en la Suran perdieron la vida, mientras que en el Etios fallecieron sus dos ocupantes. Según se informó, en la Suran viajaban cinco personas al momento del hecho.

En la zona trabajan intensamente efectivos de la Policía Vial, junto a dotaciones de Bomberos Voluntarios y equipos de emergencias de salud, quienes llevan adelante tareas de asistencia, peritajes y remoción de los vehículos involucrados.

Debido a la gravedad del hecho, la ruta se encuentra totalmente cortada al tránsito, por lo que se solicita a los conductores evitar la circulación por el sector y optar por caminos alternativos. Las causas del siniestro son materia de investigación y se espera que en las próximas horas se amplíe la información oficial sobre lo ocurrido.

(Noticias Las Flores)