Impulsan la construcción de un nuevo edificio para el Jardín de Espigas

El bloque de concejales de La Libertad Avanza impulsa un proyecto de resolución en el Concejo a través del cual buscan recuperar un proyecto de 2012 que contempla la demolición de un inmueble ubicado en un terreno donado al Municipio y en el que funcionó el Jardín de Infantes 909 de Espigas.

Indican que en el 2008 ese edificio fue clausurado por el peligro de derrumbe y que con posterioridad fue elaborado un proyecto con planos pre-aprobados para efectuar la demolición y construcción de un nuevo espacio para esa institución educativa de educación inicial.

Agregaron en el proyecto que en la actualidad “el Jardín N° 909 concentra en un solo ambiente la Dirección, la Preceptoría, el Aula y el SUM” y que las clases se dictan en la Escuela Primaria 30 de la localidad.

También señalaron que “el grupo de 18 alumnos junto a la Directora con sala a cargo, una preceptora y personal auxiliar, se ven obligados a compartir un único baño, situación que vulnera las normas básicas de habitabilidad y el derecho a una educación digna”.

Finalmente agregaron que “el Fondo de Financiamiento Educativo es la herramienta financiera idónea para que el Municipio ejecute la obra y posteriormente celebre un convenio de concesión con la Dirección General de Cultura y Educación para su funcionamiento”.