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 - 1 de Abril de 2026 | 18:39

Impulsan la construcción de un nuevo edificio para el Jardín de Espigas

Desde el bloque de La Libertad Avanza recuperaron un proyecto de 2012 de demolición y construcción de un espacio en un lote cedido para ese fin. En la actualidad, los alumnos de esa institución asisten a la Escuela 30.  

 

El bloque de concejales de La Libertad Avanza impulsa un proyecto de resolución en el Concejo a través del cual buscan recuperar un proyecto de 2012 que contempla la demolición de un inmueble ubicado en un terreno donado al Municipio y en el que funcionó el Jardín de Infantes 909 de Espigas. 

Indican que en el 2008 ese edificio fue clausurado por el peligro de derrumbe y que con posterioridad fue elaborado un proyecto con planos pre-aprobados para efectuar la demolición y construcción de un nuevo espacio para esa institución educativa de educación inicial.

Agregaron en el proyecto que en la actualidad “el Jardín N° 909 concentra en un solo ambiente la Dirección, la Preceptoría, el Aula y el SUM” y que las clases se dictan en la Escuela Primaria 30 de la localidad. 

También señalaron que “el grupo de 18 alumnos junto a la Directora con sala a cargo, una preceptora y personal auxiliar, se ven obligados a compartir un único baño, situación que vulnera las normas básicas de habitabilidad y el derecho a una educación digna”.

Finalmente agregaron que “el Fondo de Financiamiento Educativo es la herramienta financiera idónea para que el Municipio ejecute la obra y posteriormente celebre un convenio de concesión con la Dirección General de Cultura y Educación para su funcionamiento”.

 

 

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