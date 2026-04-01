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 - 1 de Abril de 2026 | 20:37

Se corrieron los “10K de Bomberos Voluntarios” y hubo locales

Atletas de Olavarría dijeron presentes en Benito Juárez donde tuvo lugar una nueva edición de los “10K de Bomberos Voluntarios”.

Foto: Javier Irouleguy

En la jornada del último domingo se corrió la 4° edición de la carrera organizada por el Consejo Directivo de Bomberos de la vecina localidad y hubo representantes locales.

 

La competencia consagró al oriundo de Tandil Julián Villaba con 31 minutos y 31 segundos y la bolivarense Antonela Albo con 37:28 en la distancia de 10K.

 

La mayor de las distancias contó con Martín Notararigo -3° en su categoría-, Luis Salomón -3° en su categoría-, Nicolás Recofsky y Juan Pedro Recofsky -2° en su categoría-.

 

Por otro lado, en 5K, el triunfo fue para Manuel Aramburu. El olavarriense radicado en Tandil demoró 15:52 minutos en completar el circuito.

 

En los 5K Bomberos, triunfo calcado a la pasada edición con Miguel Núñez de La Madrid y la chavense Rosana Fernández nuevamente en lo más alto del podio.

 

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