El Municipio continúa con los trabajos de hidráulica y transitabilidad

El Municipio, a través de la coordinación y recursos de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, continuó este jueves con la realización de trabajos de hidráulica y de recuperación de la transitabilidad en caminos vecinales y rurales que resultaron afectados por las abundantes precipitaciones que se registraron en Olavarría y la zona durante los últimos días.

En la ciudad de Olavarría se realizaron en mayor medida labores de hidráulica, consistentes en la rectificación, liberación y apertura de canales para permitir el normal escurrimiento y circulación de aguas.

Así pudo verse en un abordaje que se realizó en los barrios Belén y Matadero Municipal, que incluyó el canal que se extiende manera paralela a las vías, entre las calles 130 y 154. Allí se dispuso el trabajo de una retroexcavadora, con el soporte de camiones para el traslado de materiales, ya que además de la apertura y rectificación del canal, también se realizó la limpieza de alcantarillas linderas.

A la par, sobre la prolongación sur de avenida Ituzaingó también se llevaron a cabo trabajos de liberación e higiene de canales y banquinas, en la zona cercana al acceso al circuito “La Bota” y el predio municipal “La Isla”. Además, tareas de similar índole se realizaron sobre una alcantarilla ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 226, a la altura aproximada del kilómetro 300.

Caminos rurales

De manera complementaria, con la coordinación de la Dirección de Obras Rurales de la Secretaría de Obras Públicas, continúan los trabajos para restablecer la transitabilidad en los sectores más afectados, con especial énfasis en la zona de Recalde.

Se dispuso, por un lado, la tarea conjunta de dos motoniveladoras en el camino conocido como “Ojo de agua” (078-2-16), en la zona de Blanca Chica.

Además, también se realiza un abordaje del denominado “Camino a la Montañesa” (078-06), que desde la Ruta 60 permite dar acceso a Recalde.

Desde el área de Obras Rurales se solicitó evitar la circulación del mismo, principalmente en el sector con dirección hacia la localidad rural debido al deterioro ocasionado por las lluvias.

Se recuerda, a la par, la vigencia de la Ordenanza Municipal 3684/14, que prohíbe y penaliza a conductores que circulan por caminos vecinales y rurales en horas posteriores a precipitaciones.

Por último, se detalló que durante las próximas horas continuará el desarrollo de trabajos que, además de restablecer la transitabilidad de caminos, también incluye diversas tareas de hidráulica sobre alcantarillas y canales.