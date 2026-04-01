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 - 1 de Abril de 2026 | 23:45

Liga Federal: la gira pampeana de Racing cerró con su cuarta derrota

En la noche de este miércoles se completó la gira por La Pampa de Racing en la Liga Federal y fue con la cuarta derrota seguida.

Foto: prensa All Boys

La tercera categoría del básquet argentino tuvo acción para la Zona A de la Conferencia Sudeste y fue con derrota para Racing.

 

El “Chaira” cayó 70 a 63 ante All Boys en Santa Rosa en su segundo partido en tierras pampeanas y sumó su cuarta derrota en el certamen. Agustín Sánchez con 16 puntos fue el goleador del partido.

 

En el Aquiles Regazzoli, los dirigidos por Matías Orlando mejoraron notoriamente lo realizado 24 horas antes y hasta llegaron a liderar en algún pasaje, sin embargo pagó caro sus distracciones y sigue sin ganar.

 

Aún con muchas fallas y con falta de fluidez en el juego colectivo, la “Estrellita” mostró su mejor faceta sobre cuatro presentaciones y llegó a dominar antes del descanso largo luego de unos primeros 10 minutos con ambos equipos erráticos.

 

Sin embargo, el liderazgo le duró poco y los locales cerraron la primera mitad en ventaja; ventaja que el equipo de Olavarría no permitió que se alejara en el tercer periodo, que con buenas apariciones individuales logró igualar las acciones.

 

En el último cuarto, un muy mal inicio del “Chaira” permitió una diferencia de dos dígitos para los locales que se le hizo indescontable, para volver a la Ciudad sin conocer la victoria.

 

Síntesis All Boys – Racing:

Estadio: Aquiles Regazzoli

Árbitros: Brito, M. y Vizcaíno, A.

All Boys (70): Zalabardo (9), Herrero (4), Ingrassia (8), Dasso (13), Sánchez (16) -FI- Bellozas (10), Bonino (8), Torres (2). DT- Ezequiel Medina 

Racing (63): Risso (11), Dupín (15), Pereyra (0), Delgado (15), Sesto (5) -FI- Yaben (15), Besmalinovich (0), Cuadrillero (2), Larregina (0). DT- Matías Orlando

Parciales: 20 – 13; 36 – 31; 49 – 49 y 70 – 63 

 

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