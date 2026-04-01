La “Vuelta a Altas Cumbres”, con podio olavarriense

La 15° edición de “Vuelta a Altas Cumbres” organizada por Deportistas de Aventura Asociación Civil que formó parte del calendario oficial de la Union Cycliste Internationale y otorgó plazas para el Mundial de Gravel UCI 2026 tuvo presencia olavarriense.

En el marco de la tradicional Experiencia Altas Cumbres, la tradicional prueba de ciclismo tuvo un recorrido principal de 112 kilómetros, con largada y llegada en Villa Cura Brochero y un trazado que atravesará paisajes emblemáticos de Traslasierra, pasando por San Lorenzo, Panaholma, Ambul, el paraje El Volcán y el Camino del Peregrino.

La prueba de montaña contó con 2500 participantes entre las tres disciplinas y en la distancia principal, Juan Carlos Ortiz finalizó primero en la categoría Master C 2.

También hubo podio para Manuela Roccasalva que fue segunda en su categoría en la distancia de 32K.

Por otro lado, en la distancia de 82K Facundo Leonardo y Diego Pereyra terminaron en el Top10.

La delegación del equipo Jurado también contó con la presencia de Jurado Pablo Mendia, Bruno Frédéric y Marcos Damiano.