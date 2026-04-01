Detuvieron a piratas del asfalto tras un operativo cerrojo en Olavarría

Un grupo de delincuentes, dedicados al robo de mercadería de camiones bajo la modalidad de piratas del asfalto, protagonizó hoy una cinematográfica persecución que tuvo su origen en la jurisdicción de Chillar y culminó con detenciones en Olavarría. Según las investigaciones lideradas por la DDI de Azul, la banda operaba atacando transportes mientras los choferes descansaban en banquinas o paradores de la zona.

Los sospechosos, provenientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), utilizaban una quinta alquilada por día en Olavarría como base operativa para sus movimientos delictivos, los cuales abarcaban las zonas de Azul, Las Flores y Olavarría. La alerta se encendió tras un intento de robo fallido en Chillar, lo que dio inicio a un seguimiento por parte de la DDI que derivó en un operativo cerrojo regional.

El operativo tomó mayor intensidad cuando un móvil de la subcomisaría de Sierras Bayas detectó a los delincuentes, quienes se trasladaban en un Renault Sandero y una Renault Kangoo Stepway. La huida se extendió por las rutas 226 y 51, sumando el apoyo de diversas dependencias policiales de Olavarría y de la subcomisaría de Loma Negra.

Al ingresar por la Autopista Luciano Fortabat, el patrullero de Sierras Bayas colisionó intencionalmente a uno de los vehículos para forzar su detención en la intersección con la calle 153. El rodado terminó en una cuneta y allí se logró la aprehensión de uno de los sujetos, mientras que otro logró escapar a pie hacia el sector del Country Sauvaterre.

El segundo vehículo de la banda fue hallado abandonado cerca de la Escuela Agropecuaria, luego de que el móvil policial que lo perseguía sufriera averías técnicas. Durante la mañana de este miércoles, las fuerzas de seguridad realizaron allanamientos en la quinta donde se alojaban los sospechosos, confirmándose finalmente la detención de dos integrantes de la banda vinculados directamente al hecho iniciado en Chillar.