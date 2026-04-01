Brindaron mayores precisiones del duelo entre Peñarol y Unión

Estudiantes volverá a ser sede de un duelo de Liga Nacional cuando el venidero sábado, Peñarol reciba a Unión.

Este sábado 4 de abril se disputará en el Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero el encuentro correspondiente a la Liga Nacional de Básquetbol, en el cual Peñarol de Mar del Plata hará de local frente a Unión de Santa Fe.

El partido se jugará desde las 21:00 horas y reviste carácter decisivo en la lucha por la clasificación a los Play-Off de la competencia y llega con el equipo de Mar del Plata cayendo en Córdoba ante Atenas.

De cara a lo que será el duelo y mientras la entidad “Milrayitas” puso en venta las entradas a través de https://penarolmdp.accessfan.ar/eventos#events⁠� y en la secretaría del club marplatense, Estudiantes también dio a conocer la forma en la que se podrán adquirir los boletos.

Venta de entradas:

Preventa (jueves y viernes): de 18:00 a 20:00 horas

Sábado: desde las 19:00 horas

Apertura del estadio: 20:00 horas

Valores

Preventa (jueves y viernes):

Plateas: $22.000

Popular: $12.000

Menores (6 a 12 años, popular): $8.000

Sábado:

Plateas: $25.000

Popular: $15.000

Menores (6 a 12 años, popular): $8.000

uente: prensa CAE