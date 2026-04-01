Obras de ampliación y reforma en la Secundaria 12 y la Primaria 24

En el marco del Plan de Infraestructura Educativa, el Municipio de Olavarría llevará adelante la obra de ampliación y reforma del edificio donde funcionan la Escuela Secundaria N° 12 y la Escuela Primaria N° 24.

Se trata del edificio ubicado sobre Vélez Sarsfield, entre Amparo Castro y Aguilar, frente al barrio Amparo Castro. Allí se proyecta una importante obra de ampliaciones de las instalaciones del establecimiento educativo, que suma dos aulas para secundaria, cuatro oficinas y nuevos sanitarios, alcanzando una superficie total construcción de 175 m2.

En el sector de primaria, también se llevarán adelante distintas refacciones, además de incorporar un área de depósito, para garantizar adecuadas condiciones de infraestructura para toda la comunidad educativa.

Además de la obra de construcción en sí, se desarrollarán tareas complementarias a la obra, que comprenden trabajos de pintura, impermeabilización, instalación eléctrica y de gas, y recambio de aberturas.

En la mañana de este miércoles en el Palacio San Martín se realizó el acto de apertura de la Licitación Pública Nº 7/26 “Obra EES Nº 12 Y EEP Nº 24”, que contó con la presencia del director de Licitaciones Ezequiel Lorenzo y representantes de las empresas oferentes.

Se presentaron dos ofertas económicas, tal como se detallan seguidamente: en primer lugar Pecma SRL cotizó la suma de $333.012.954,63, y en segundo término Visan Ingeniería SA estimó un cálculo de $306.442.683,04, para la ejecución de la obra.