Torneo Unión Regional Deportiva: fecha de goles y definiciones

El certamen interligas que organizan en conjunto las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completó la 8° fecha en la jornada dominical y fue con goles y nuevos equipos clasificados a los Play-Off.
Las acciones que habían iniciado el viernes, se completaron con el grueso de la fecha y muchos goles.
En lo que respecta a los resultados locales, ya habían ganado Espigas y Estudiantes en los adelantados, y también festejaron San Martín, Municipales, Embajadores, Racing, Ferro y El Fortín.
Además, Sierra Chica empató y Colonias y Cerros e Hinojo fueron los únicos que no sumaron.
Completada la programación, en el grupo C, además del "Fortinero" que sigue con su andar perfecto, se clasificaron Lilán y Ferro y la Zona B, Racing y Juventud siguen en competencia.
Los resultados:
Zona “A”
Loma Negra 0 – 2 (Jesús Pal y Ángel Basualdo) Espigas
Balonpié 6 (García, Dotti, Andy Angerami, Elías Gutiérrez -2-, Joaquín Ramos) – 1 (Waldemar Martínez) Colonias y Cerros
Boca 1 (Cristian Vera) – 0 Cemento Armado
Independiente 2 (Agustín Álvarez y Uriel Fernández) – 2 (Agustín Álvarez e/c, Franco Vignale) Alumni Azuleño
Zona “B”
San Martín 4 (Juan Ponce, Bernardo Mosca, Santiago colo, Ezequiel Boado) – 1 (Agustin Marconi) Barracas
Hinojo 0 – 4 (Tomás Mendía -2- y Nicolás Ortiz, Ricardo Regalado) Jorge Newbery
Vélez 0 – 4 (Agustín Teixeira -2-, Diego Garabento y Uriel Mormando) Racing
Sportivo Piazza 0 – 1 (Nahuel Cabrera) Juventud
Zona “C”
Bancario 1 (Echenique) – 4 (Franco Vales, Gabriel Rivas -2-, Jerónimo Belinchón) Ferro
Sierra Chica 2 (Santiago Lallera, Diego Del Castillo) – 2 (Elías Sarchioni, Franco Navarro) Urdampilleta
El Fortín 6 (Edgardo Maldonado, Alejandro Bianciotto -3-, Paulo Ponce, Juan Luna) – 1 (Iván Fernández) Casariego
Lilán 6 (Elías Romero, Jonathan Correa, Maximiliano Hactrick -2- Enzo Linares y Silvio Colo) – 0 Ingeniero Newbery
Zona “D”
Estudiantes 2 (Juan Areco, Diego San Julián) – 0 Bull Dog
Embajadores 5 (Lucio Falasco -2-, Franco Fernández -2-, Santino Sacchi) – 0 Racing (L)
Platense 0 – 4 (Matías Moya, Elio Cuello -2- y Nahuel Lavallen) Empleados
Municipales 3 (Franco Janson -2-, Iván Leal) – 0 Pirovano