Torneo Unión Regional Deportiva: fecha de goles y definiciones

El certamen interligas que organizan en conjunto las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida completó la 8° fecha en la jornada dominical y fue con goles y nuevos equipos clasificados a los Play-Off.

Las acciones que habían iniciado el viernes, se completaron con el grueso de la fecha y muchos goles.

En lo que respecta a los resultados locales, ya habían ganado Espigas y Estudiantes en los adelantados, y también festejaron San Martín, Municipales, Embajadores, Racing, Ferro y El Fortín.

Además, Sierra Chica empató y Colonias y Cerros e Hinojo fueron los únicos que no sumaron.

Completada la programación, en el grupo C, además del "Fortinero" que sigue con su andar perfecto, se clasificaron Lilán y Ferro y la Zona B, Racing y Juventud siguen en competencia.

Los resultados:

Zona “A”

Loma Negra 0 – 2 (Jesús Pal y Ángel Basualdo) Espigas

Balonpié 6 (García, Dotti, Andy Angerami, Elías Gutiérrez -2-, Joaquín Ramos) – 1 (Waldemar Martínez) Colonias y Cerros

Boca 1 (Cristian Vera) – 0 Cemento Armado

Independiente 2 (Agustín Álvarez y Uriel Fernández) – 2 (Agustín Álvarez e/c, Franco Vignale) Alumni Azuleño

Zona “B”

San Martín 4 (Juan Ponce, Bernardo Mosca, Santiago colo, Ezequiel Boado) – 1 (Agustin Marconi) Barracas

Hinojo 0 – 4 (Tomás Mendía -2- y Nicolás Ortiz, Ricardo Regalado) Jorge Newbery

Vélez 0 – 4 (Agustín Teixeira -2-, Diego Garabento y Uriel Mormando) Racing

Sportivo Piazza 0 – 1 (Nahuel Cabrera) Juventud

Zona “C”

Bancario 1 (Echenique) – 4 (Franco Vales, Gabriel Rivas -2-, Jerónimo Belinchón) Ferro

Sierra Chica 2 (Santiago Lallera, Diego Del Castillo) – 2 (Elías Sarchioni, Franco Navarro) Urdampilleta

El Fortín 6 (Edgardo Maldonado, Alejandro Bianciotto -3-, Paulo Ponce, Juan Luna) – 1 (Iván Fernández) Casariego

Lilán 6 (Elías Romero, Jonathan Correa, Maximiliano Hactrick -2- Enzo Linares y Silvio Colo) – 0 Ingeniero Newbery

Zona “D”

Estudiantes 2 (Juan Areco, Diego San Julián) – 0 Bull Dog

Embajadores 5 (Lucio Falasco -2-, Franco Fernández -2-, Santino Sacchi) – 0 Racing (L)

Platense 0 – 4 (Matías Moya, Elio Cuello -2- y Nahuel Lavallen) Empleados

Municipales 3 (Franco Janson -2-, Iván Leal) – 0 Pirovano