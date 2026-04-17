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 - 17 de Abril de 2026 | 23:59

Torneo Interligas: festejó Espigas como visitante

En la noche del viernes y a pesar de una intensa tormenta en la previa, arrancó una nueva fecha del Torneo Unión Regional Deportiva y fue con festejo de Espigas.

Foto: Amparo Lamique

En certamen interligas que organizan en conjunto las Ligas de Olavarría, Bolívar, Azul y Bolívar inició con la 8° fecha en Villa Alfredo Fortabat.

 

Espigas -como visitante- ganó los dos encuentros ante Loma Negra y volvió a la victoria tras cuatro derrotas consecutivas en Primera División. Jesús Pal y Ángel Basualdo fueron los goleadores de la noche para el elenco chacarero en el triunfo por 2 a 0.

 

El “Celeste”, por su parte, sumó su cuarta derrota seguida y quedó fuera de zona de clasificación en el grupo Adonde Balonpié se aseguró la clasificación con el triunfo del elenco dirigido por Pablo Burghini.

 

En Sub21 también ganó Espigas por idéntico resultado.

 

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