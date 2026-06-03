Fútbol Femenino: siguieron los Torneos “Andrea Serris”

La competencia organizada por la Liga de Fútbol de Olavarría para la categoría femenina completó una nueva fecha en Sub15 y Primera División.

En la categoría formativa se terminó con la Fase Regular y darán inicio los Play-Off con Racing y Estudiantes avanzando directamente a Semifinales.

Los cuatros equipos que jugarán la Reclasificación jugarán a un solo partido, con ventaja deportiva para el mejor ubicado en la etapa regular.

Además, en Primera División se jugó la tercera fecha de las revanchas, pero quedó un duelo pendiente.

Los resultados:

Sub15:

Ferro 4 (Cristina Baldi -2- y Gabriela Vivas -2-) – 2 (Jazmín Lado -2-) El Fortín

Racing 0 – 0 Municipales

Estudiantes 1 (Melody Gutiérrez) – 0 Ferroviario

Los Play-Off:

Ferro vs. El Fortín

Ferroviario vs. Municipales

Primera División:

El Fortín 7 (Camila Molina Saldivia -4-, Abril Santellán Gómez, Rocío Núñez y Juana Romero Etchepare) – 0 Sierra Chica

Club Ciudad de Olavarría 3 (Vanina Narváez -2- y Mía Suárez) – 0 Racing

Ferro vs. Colonias y Cerros (día y horario a definir)

Fuente: prensa LFO