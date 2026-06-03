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 - 3 de Junio de 2026 | 10:44

Llevaban cocaína y los aprehendieron en el peaje de Hinojo

Los imputados son dos jóvenes de 20 y 21 años que se movilizaban en una moto, la cual fue secuestrada por no tener documentación. También tenían un frasco con marihuana.

 

 

Dos jóvenes fueron interceptados en el peaje de Hinojo este martes y terminaron aprehendidos por llevar entre sus pertenencias envoltorios con cocaína y marihuana.

 

Según se informó, personal policial que cumplía horas adicionales en el lugar inspeccionó a los masculinos que pasaban por allí a bordo de una moto Honda 105. Al revisar sus pertenencias, hallaron una bolsa con 21 gramos de cocaína y un frasco de vidrio con 15 gramos de marihuana. 

 

Se procedió a secuestrar la droga, como también los celulares de los jóvenes y un cuchillo. 

 

Fueron trasladados a sede policial para cumplir con los recaudos legales.

 

Se iniciaron actuaciones por “Infracción a la Ley 23737” con intervención de la UFI 19.

 

 

 

 

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