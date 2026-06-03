Llevaban cocaína y los aprehendieron en el peaje de Hinojo

Dos jóvenes fueron interceptados en el peaje de Hinojo este martes y terminaron aprehendidos por llevar entre sus pertenencias envoltorios con cocaína y marihuana.

Según se informó, personal policial que cumplía horas adicionales en el lugar inspeccionó a los masculinos que pasaban por allí a bordo de una moto Honda 105. Al revisar sus pertenencias, hallaron una bolsa con 21 gramos de cocaína y un frasco de vidrio con 15 gramos de marihuana.

Se procedió a secuestrar la droga, como también los celulares de los jóvenes y un cuchillo.

Fueron trasladados a sede policial para cumplir con los recaudos legales.

Se iniciaron actuaciones por “Infracción a la Ley 23737” con intervención de la UFI 19.