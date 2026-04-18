Torneo Unión Regional Deportiva: triunfo “Bataraz” y liderazgo de grupo

El certamen interligas que organizan en conjunto las Ligas de Olavarría, Azul, Bolívar y Laprida sigue con la disputa de la 8° fecha y en el Parque Guerrero, ganó el local.

El “Bataraz” venció 2 a 0 a Bull Dog y sumó su tercer festejo consecutivo para ser líder de la Zona D. Juan Cruz Areco a los 59´ y Diego San Julián a los 68´ marcaron los goles.

Fue mejor el “albinegro” en la tarde del sábado, creó las situaciones con sus delanteros, pero encontró la victoria con sus volantes para volver a liderar, por ahora, su grupo.

Poco tardó el elenco dirigido por Mauricio Peralta en generar peligro en el arco del “Perro”, pero recién en la segunda mitad de un friccionado cotejo abrió el marcador.

Cabezazos de Stular, remates de los hermanos Peralta y buenas intervenciones de Abentín marcaron el ritmo del partido en los primeros 45 minutos que terminaron sin goles por las buenas actuaciones del arquero del elenco deroense.

En el complemento, Estudiantes salió decidido a quedarse con el triunfo y avisó con un cabezazo de Abentín que pegó en el travesaño y salvaron en la línea, pero en la siguiente logró romper el cero.

Juan Cruz Areco se hizo de la pelota pocos metros fuera del área y con un esquinado remate abrió el marcador cuando el cronometro marcaba 59´.

No pasó mucho para que el “Bata” pusiera cifras definitivas al marcador porque Diego San Julián apareció en el área y ante la salida del guardameta, definió “picando” la pelota cuando iban 68´.

Quedó tiempo para alguna llegada más, para las modificaciones de los dos elencos y alguna que otra pierna fuerte, pero fue victoria del elenco de Olavarría que volvió a líder y encamina su clasificación.

Síntesis Estudiantes – Bull Dog:

Estadio: Parque Olavarría

Árbitro: Darío Vidovi

Estudiantes (2): Ramiro Biscardi; Diego San Julián (R. Garro), Manuel Garrido, Leonardo Vitale, Mariano Borda; Gerónimo Candia (G. Pelaytay), Juan Cruz Areco, Bruno Peralta, Franco Peralta (R. Alonso), Manuel Abentín, Joaquín Stular (J. Masson). DT- Mauricio Peralta

Bull Dog (0): Bautista Coronel; Luciano Schiebelbain (S. Berón), Joaquín Encalado (P. Piñuel), Renzo Cordero, Demián Alanis; Tobías Trejo, Ignacio Gaitán (L. Barros), Marcos Martín; Alexandro Benítez, Alejo Fernández, Tomás Ferreira. DT- Cristian Fernández

Amonestados: San Julián, Borda, Peralta, F. (CAE); Encalado, Alanis, Fernández, Ferreira (CABD)

Expulsados: no hubo

Goles: 14´ ST Juan Cruz Areco (CAE); 23´ ST Diego San Julián (CAE)